Политика Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму

2020-02-16 00:05 231

 

В так называемом "государственном совете" сказали, что выборы возможны только после открытия консульства Украины в аннексированном Крыму.

В аннексированном Крыму так называемые "местные власти" оценили возможность проведения украинских выборов на полуострове. Заявление Владимира Зеленского прокомментировал представитель "государственного совета" Юрий Гемпель, сообщает ТАСС в субботу, 15 февраля.

Выборы в Крыму по украинским законам возможны только после открытия консульства, говорит Гемпель.

"Я думаю, что вполне реально открытие консульства (Украины в Крыму, - ред.), и это было бы правильно. Это должно приниматься на уровне внешнеполитических ведомств и только официально", - сказал Гемпель.

Он также считает, что открытие консульства не будет означать полного признания аннексии со стороны Украины.

Напомним, что ранее сегодня на Мюнхенской конференции Зеленский поднял вопрос аннексии Крыма. Владимир Зеленский заявил, что необходима новая площадка для обсуждения Крыма, к которой можно привлечь США. Президент также хочет осенью провести местные выборы в Крыму и на Донбассе.

Также сообщалось, что Зеленский назвал количество плененных украинцев. В плену на неподконтрольных Киеву территориях остаются более 200 украинцев, еще 100 удерживают в Крыму и РФ, заявил во время своего выступления в Мюнхене Зеленский.

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