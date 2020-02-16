Политика Украинцы будут ездить в РФ по-новому: что изменится с 1 марта

2020-02-16 12:00 165

Гражданам Украины стоит заранее позаботиться о необходимых документах, ведь пересечение украинской границы с Россией с 1 марта 2020 года будет осуществляться по новым правилам

В пресс-службе МВД уточнили все нюансы, которые ожидают украинцев с начала марта.

Для того, чтобы с 1 марта пересечь государственную границу с Россией гражданам Украины недостаточно будет только внутреннего паспорта или свидетельства о рождении. На пунктах пропуска придется теперь показывать также загранпаспорт.

"С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу с Украиной в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта), или свидетельства о рождении", - отмечает пресс-служба ведомства.

Как сообщается в постановлении правительства № 1056 от 18 декабря 2019 года, вернуться из РФ по внутренним документам после 1 марта будет возможно.

"Граждане Украины, которые ранее выбили за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину за этими документами", - утверждают в пресс-службе МВД.