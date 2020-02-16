Украинцы будут ездить в РФ по-новому: что изменится с 1 марта

Гражданам Украины стоит заранее позаботиться о необходимых документах, ведь пересечение украинской границы с Россией с 1 марта 2020 года будет осуществляться по новым правилам
В пресс-службе МВД уточнили все нюансы, которые ожидают украинцев с начала марта.
Для того, чтобы с 1 марта пересечь государственную границу с Россией гражданам Украины недостаточно будет только внутреннего паспорта или свидетельства о рождении. На пунктах пропуска придется теперь показывать также загранпаспорт.
"С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу с Украиной в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта), или свидетельства о рождении", - отмечает пресс-служба ведомства.
Как сообщается в постановлении правительства № 1056 от 18 декабря 2019 года, вернуться из РФ по внутренним документам после 1 марта будет возможно.
Также ранее сообщалось, что новые правила пересечения границы с аннексированным Крымом вступили в силу в воскресенье, 9 февраля 2020.