Политика Москва пытается ввести запреты в Минске на белорусский язык

2020-02-17 11:42 333

В России произошел громкий скандал из-за того, что житель Беларуси Арамиас Миракян в кафе Минска попросил чашку чая на белорусском языке, а не на русском.

“Арамаис живет в Минске и иногда говорит по-белорусски, так получилось. Преступлением это, в принципе, не является, скорее – большой редкостью, и иногда вызывает агрессию у отдельных граждан, которые не любят тех, кто выделяется. А чего это ты говоришь не как все, говори по-человечески, и все в таком духе”, – сообщил белорус Павел Кирилёнок на своей странице в Facebook.

Пару дней назад Миракян зашел с друзьями в лавку-кафе конфетной фабрики “Коммунарка” в Минске, где продавщица отказалась принимать заказ в виде кружки чая на белорусском языке, она даже пригрозила вызвать охрану.

“Арамаис тоже обиделся, расстроился, оставил запись в жалобной книге, вызвал администратора, получил положенные извинения, а придя домой, написал пост в Facebook с описанием случившегося. И завертелось”, – добавил Кирилёнок.

Пост Миракяна был перепечатан в нескольких белорусских изданиях. После чего, за него “взялись” российские СМИ.

Впоследствии на данный инцидент отреагировали и политики.

“Появление негативных процессов в отношении русского языка, пусть даже на бытовом уровне, это новое явление, мимо которого руководство Белоруссии не должно проходить. Его надо жестко контролировать властям, в том числе и на законодательном уровне. Национализм можно сравнить с джинном, выпущенным из бутылки. Он поднимает голову в Белоруссии из-за влияния Украины”, – заявили в Совете федерации.