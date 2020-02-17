Политика Богдан на Сейшелах обратился к обедневшим украинцам - денег нет, но держитесь

2020-02-17 16:30 54

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан, который недавно ушел в отставку, дал о себе знать. Богдан опубликовал в своем Facebook фото с отдыха с короткой подписью.

На заднем плане фото – лазурные воды Индийского океана и пляж с белыми песками. На переднем плане – радостный и смеющийся Андрей Богдан в пестрых пляжных шортах и футболке в окружении экзотических растений. Перед ним - деревянная конструкция с надписью Seychelles, помещенная в кадр, вероятно для того, чтобы у зрителя не оставалось сомнения, что Андрей Богдан отдыхает именно на Сейшелах.

При этом в коротком сопроводительном тексте экс-чиновник уверяет друзей, что скучает за ними, "не спит и не ест".

"Друзья очень скучаю за Вами, не сплю не ем. Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что Вам нравится. Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!", - написал Андрей Богдан.

В понедельник, 11 февраля главу Офиса президента Андрея Богдана освободили с должности указом президента Украины Владимира Зеленского. Его кресло занял помощник президента Андрей Ермак. Официальных причин, по которым он принял такое решение не разглашают.