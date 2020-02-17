Политика У Путина отреагировали на идею Зеленского о патрулировании на Донбассе

2020-02-17 18:30 177

Совместное патрулирование на Донбассе, как это предложил президент Украины Владимир Зеленский, необходимо обсуждать с представителями так называемых Донецкой и Луганской народной республики. Об этом заявила пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных "республик", - заявил Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что "чтобы понимать позицию руководства непризнанных "республик", с ними нужно разговаривать".

"Насколько мы понимаем первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленскийв рамках Мюнхенской конференции по безопасности предложил совместный контроль границы представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы провести местные выборы на Донбассе.