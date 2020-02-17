Политика У Путина отреагировали на идею Зеленского о патрулировании на Донбассе

2020-02-17 18:30 177

 

Совместное патрулирование на Донбассе, как это предложил президент Украины Владимир Зеленский, необходимо обсуждать с представителями так называемых Донецкой и Луганской народной республики. Об этом заявила пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных "республик", - заявил Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что "чтобы понимать позицию руководства непризнанных "республик", с ними нужно разговаривать".

"Насколько мы понимаем первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленскийв рамках Мюнхенской конференции по безопасности предложил совместный контроль границы представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы провести местные выборы на Донбассе.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленные данные штаба

2020-02-17 12:43 513

Кремль сообщил детали беседы Зеленского и Путина

2020-02-15 10:00 927

Стало известно, где пройдет новое разведение сил на Донбассе

2020-02-13 12:16 459

Арахамия заявил про «хроническую усталость» у Зеленского

2020-02-12 19:30 738

Еще новости в разделе "Политика"

В Нафтогазе рассказали, сколько потеряли из-за аннексии Крыма

2020-02-17 22:00 27

ВОЗ сделала громкое заявление касательно нового китайского коронавируса

2020-02-17 21:30 96

У Путина отреагировали на идею Зеленского о патрулировании на Донбассе

2020-02-17 18:30 177

Лавров прокомментировал заявления о новой нормандской встрече

2020-02-17 18:00 222
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Нафтогазе рассказали, сколько потеряли из-за аннексии Крыма 2020-02-17 22:00 27
ВОЗ сделала громкое заявление касательно нового китайского коронавируса 2020-02-17 21:30 96
У Путина отреагировали на идею Зеленского о патрулировании на Донбассе 2020-02-17 18:30 177
Лавров прокомментировал заявления о новой нормандской встрече 2020-02-17 18:00 222

Лента

22:00 В Нафтогазе рассказали, сколько потеряли из-за аннексии Крыма
21:30 ВОЗ сделала громкое заявление касательно нового китайского коронавируса
21:00 В Кабмине заговорили о концессии больниц и университетов
20:30 Названа причина, почему пенсии повышаются незначительно после индексации
20:00 В Украине разработали собственные тесты на коронавирус
19:30 Ведущие европейские клубы интересуются звездными игроками "Манчестер Сити"
19:00 Размер алиментов в Украине резко изменится: у Гончарука раскрыли новые суммы, подробности
18:30 У Путина отреагировали на идею Зеленского о патрулировании на Донбассе
18:00 Лавров прокомментировал заявления о новой нормандской встрече
17:30 Мартовское повышение пенсий: власти расстроили неприятной новостью