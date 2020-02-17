Политика В Нафтогазе рассказали, сколько потеряли из-за аннексии Крыма

2020-02-17 22:00 219

 

НАК "Нафтогаз УКраины" подала в суд Гааги заявление по выплате компенсации из-за убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе НАКа.

Размер ущерба вместе с процентами был оценен в 8 миллиардов долларов. Иск подали в ответ на встречное заявление Российской Федерации о размере компенсации в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда.

В Нафтогазе подчеркнули, что трибунал признал факт нарушения РФ касательно ряда положения Соглашения о защите инвестиций.

"Российская Федерация не имеет претензий к экспроприации активов Нафтогаза, однако утверждает, что компенсировать убытки не должна", - говорится в сообщении.

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