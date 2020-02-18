Политика Армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС: что происходит

2020-02-18 09:30 588

Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" попытались прорваться через линию разграничения на Донбассе.

Об этом срочно проинформировал пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что сегодня утром подконтрольные Кремлю террористы атаковали позиции бойцов ВСУ сразу возле нескольких населенных пунктов.

"Сегодня, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - отметили в пресс-центре.

В штабе ООС также заявили, что российско-оккупационные войска "Л/ДНР" попытались прорвать оборону ВСУ и перейти через линию разграничения.

Отмечается, что в результате боевого столкновения силы ООС понесли потери среди личного состава.

"Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. По состоянию на сейчас продолжается бой. К сожалению, вследствие вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери.