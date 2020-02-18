Политика "В моем мозгу я закончил войну!" Всплыло видео со странным заявлением Зеленского

2020-02-18 15:45 150

 

Президент Украины Владимир Зеленский на Украинском ланче в Мюнхене заявил, что "в своем мозгу закончил войну".

Ролик опубликовал журналист Валерий Калныш, который присутствовал на мероприятии, на канале в YouTube.

"Я получил статистику и в январе я увидел снова обострение, снова жертвы. Было очень больно. Что ты делаешь? Ты начинаешь продолжать диалог. Мы просто звоним всем коллегам, проговариваем, давайте успокоимся", – сказал во время выступления Зеленский.

"Что будет дальше, как мы закончим войну, не зависит только от Украины. В моей ментальности, в моей культуре и в моем мозгу я закончил войну. Это наша территория", – продолжил президент.

Калныша возмутило выступление Зеленского.

"Президент воюющей страны; человек, который за полчаса до этого ярко пытался донести западной общественности суть войны в своей стране, использовав образ часов, где движущаяся секундная стрелка забирает жизни конкретных людей, не имеет права, повторюсь, даже в кругу друзей говорить, что для себя он эту войну закончил. А он это сказал. "В моем мозгу я закончил войну" – подчеркнул журналист.

 

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