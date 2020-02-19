Политика НАТО обратилось к РФ с требованием вывести войска с Донбасса

2020-02-19 13:16 96

В Североатлантическом Альянсе обеспокоены эскалацией ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Миссии Украины в НАТО в Facebook.

По словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, наступление 18 февраля незаконных вооруженных формирований на Донбассе подрывает усилия по мирному урегулированию конфликта в регионе.

"НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы, как и раньше, призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и совершить настоящие усилия по выполнению минских соглашений", - заявила Лунгеску.