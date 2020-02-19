Политика ВОЗ запросил у стран мира полные данные о зараженных китайским коронавирусом

2020-02-20 09:12 192

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрисус заявил, что за пределами Китая было зафиксировано 92 случая передачи коронавируса от человека к человеку.

По его словам, у ВОЗ пока недостаточно информации о тяжести протекания болезни у пациентов за пределами Китая и из-за этого нет возможности для "обоснованного сравнения" ситуации в этой стране и других государствах. Он призвал мировое сообщество предоставить больше информации по каждому заболевшему.

Глава ВОЗ обратил внимание на необходимость подготовительных мероприятий к возможному распространению вируса. Он сообщил о том, как Сингапур, Индонезия и африканские государства ведут такую работу. К концу текущей недели у 40 стран в Африке и 29 в Западном полушарии будет возможность диагностировать болезнь, вызываемую новым коронавирусом.

Он не исключил, что эксперты, находящиеся в Китае, из международной миссии могут посетить Ухань, где первоначально была зарегистрирована вспышка коронавируса.

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