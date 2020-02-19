Политика Киев - Ухань: Украина отправила самолет для эвакуации граждан из Китая

2020-02-19 08:11 141

Самолет авиакомпании SkyUp вылетел из Киева в китайский город Ухань, откуда он проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на систему мониторинга авиаперелетов flightradar в среду, 19 фераля.

Планировалось, что самолет отправится в 2:50 ночи 19 февраля. Однако он отправился на 11 минут позже – в 3:01. По состоянию на 4:15 самолет находится над Черным морем и направлялся в Казахстан в аэропорт Алматы. Оттуда борт отправится в Ухань.

Планируется, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Он приземлится в киевском аэропорту Борисполь. В общей сложности лайнеру придется преодолеть 14 тысяч километров.

Накануне министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что ведомство нашло три места, которые являются безопасными для помещения туда украинцев из Уханя.

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