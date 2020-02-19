Политика ОБСЕ призвала стороны немедленно прекратить огонь на Донбассе

2020-02-19 15:46 168

Стороны конфликта должны избежать эскалации ситуации на Донбассе и соблюдать режим прекращения огня в свете решений саммита "нормандской четверки" в Париже в 2019 году.

Об этом говорится в совместном заявлении действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Рамы и генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.

"Это не единичный инцидент. Каждый день происходят нарушения прекращении огня, несмотря на положения минских соглашений и обязательство "полного и всеобъемлющего выполнения соглашения о прекращении огня", которое было согласовано в Париже два месяца назад. Это оказывает сильное воздействие на гражданское население в затронутых районах. Крайне необходимо, чтобы вовлеченные стороны обеспечили приверженность полному и устойчивому прекращению огня, чтобы она стала реальностью", - отметил Рама.

Томас Гремингер призвал стороны проявлять максимальную сдержанность и выполнять взятые на себя обязательства. "Нельзя допустить, чтобы позитивные шаги "в поле", которые были приняты в последние месяцы, были утрачены. Все стороны обязаны соблюдать долгосрочное и всеобъемлющее прекращение огня, которое положит конец насилию, оказавшему влияние на жизни людей и разрушившему инфраструктуру", - заявил Гремингер.