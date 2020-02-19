Политика После волны ракетных обстрелов Израиль снял ограничения в секторе Газа

2020-02-19 12:15 156

Израиль отменил ряд чрезвычайных мер, введенных в отношении сектора Газа после волны ракетных обстрелов, сообщило минобороны Израиля.

Решение о снятии ограничений гражданских прав принято "ввиду относительного спокойствия в районе Газы в последние дни".

Официальный Тель-Авив выдаст жителям Газы 2 тысячи разрешений на въезд в Израиль и "расширит с 19 февраля рыболовную зону до 15 морских миль".

Напомним, 15 февраля израильские ВВС нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел. Израиль тогда объявил, что отменит меры смягчения блокады Газы, сузив территорию, в которой палестинцам разрешалось рыбачить.

Ранее президент США Дональд Трамп представил проект мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Палестина не поддержала план урегулирования США. 

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