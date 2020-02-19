Политика Высший антикорсуд разрешил Гладковскому выезжать из Киевской области

2020-02-19 08:39 99

Высший антикорсуд Украины продлил срок возложенных обязанностей на бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского до 18 апреля, кроме обязанности не покидать Киевскую область.

"Суд отменил обязанность не покидать Киевскую область", - сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец, передает УНН.

Адвокат сообщил, что Гладковскому продлили до 18 апреля обязательства, а именно, прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье по каждому требованию, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве.

Напомним, 17 октября бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского задержали детективы НАБУ после попытки выехать из Украины по подозрению в злоупотреблении служебным положением. НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому. Экс-первому заместителю секретаря СНБО сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины. 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 миллионов гривен. Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО после внесения залога в 10,6 млн гривен. Залог за него внесла его семья. По словам адвоката, на него надели электронный браслет.