Политика Высший антикорсуд разрешил Гладковскому выезжать из Киевской области

2020-02-19 08:39 99

Высший антикорсуд Украины продлил срок возложенных обязанностей на бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского до 18 апреля, кроме обязанности не покидать Киевскую область.

"Суд отменил обязанность не покидать Киевскую область", - сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец, передает УНН.

Адвокат сообщил, что Гладковскому продлили до 18 апреля обязательства, а именно, прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье по каждому требованию, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве.

Напомним, 17 октября бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского задержали детективы НАБУ после попытки выехать из Украины по подозрению в злоупотреблении служебным положением. НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому. Экс-первому заместителю секретаря СНБО сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины. 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 миллионов гривен. Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО после внесения залога в 10,6 млн гривен. Залог за него внесла его семья. По словам адвоката, на него надели электронный браслет.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Немецкий суд запретил вырубку леса для строительства новой фабрики Tesla

2020-02-17 15:46 405

Зеленский сменил состав СНБО и рассказал о судьбе Богдана

2020-02-13 21:00 945

Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда

2020-02-09 13:30 888

Беглого экс-нардепа Онищенко решили судить заочно

2020-01-21 16:30 777

Еще новости в разделе "Политика"

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Заседание Совбеза ООН по пятой годовщине Минских соглашений - ОНЛАЙН

2020-02-19 09:28 45

Высший антикорсуд разрешил Гладковскому выезжать из Киевской области

2020-02-19 08:39 99

Киев - Ухань: Украина отправила самолет для эвакуации граждан из Китая

2020-02-19 08:11 141

КАРТА РФ в три раза увеличила наступательный военный контингент у границ Украины, - разведка

2020-02-18 21:13 384
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Заседание Совбеза ООН по пятой годовщине Минских соглашений - ОНЛАЙН 2020-02-19 09:28 45
Высший антикорсуд разрешил Гладковскому выезжать из Киевской области 2020-02-19 08:39 99
Киев - Ухань: Украина отправила самолет для эвакуации граждан из Китая 2020-02-19 08:11 141
КАРТА РФ в три раза увеличила наступательный военный контингент у границ Украины, - разведка 2020-02-18 21:13 384

Лента

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 09:28 Заседание Совбеза ООН по пятой годовщине Минских соглашений - ОНЛАЙН
фото 09:12 Шторм выбросил на берег давно потерянный 77-метровый корабль-призрак
08:39 Высший антикорсуд разрешил Гладковскому выезжать из Киевской области
08:11 Киев - Ухань: Украина отправила самолет для эвакуации граждан из Китая
22:12 Когда появится первая вакцина от китайского вируса - точная дата
21:45 Госкино запретило фильм, в котором сыграл и продюссировал Владимир Зеленский
КАРТА 21:13 РФ в три раза увеличила наступательный военный контингент у границ Украины, - разведка
19:43 Основные пункты новой стратегии нацбезопасности и обороны, принятой сегодня СНБО
19:15 Первая ракетка Украины проиграла в первом же матче и покинула турнир в Дубае
18:42 Зеленский пригрозил поселить эвакуированных из Китая в особняки политиков в Конча-Заспе