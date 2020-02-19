Гончарук объяснил необходимость в охране эвакуированных из Китая граждан

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Национальная гвардия будет охранять граждан, которые прибудут их Уханя, чтобы не допустить в отношении них провокаций.
"Объект, который будет принимать этих граждан, будет обеспечен охраной, достаточной для того, чтобы инфекция не распространилась с одной стороны, и чтобы в отношении этих людей не было предпринято никаких провокаций", - заявил глава правительства.
При этом он подчеркнул, что Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле и мониторит ее каждый час.