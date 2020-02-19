Политика Комитет ВР по нацбезопасности недоволен докладом Генштаба о бое на Донбассе

2020-02-19 21:30 168

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки недоволен докладом Генерального штаба о бое вчерашнего боя на Донбассе. Об этом рассказал председатель комитета Александр Завитневич во время общения с журналистами.

“Представители Генерального штаба были, но члены комитета не удовлетворены той формой и тем содержанием, которое мы ожидали услышать. Заседание комитета — это получить ответы, которые мы хотели как члены комитета, которое состоялось вчера. А мы не услышали то, что хотели услышать”, — сообщил он.

Кроме того, Завитневич отметил, что в пьяницу планируется провести еще один комитет и повторно заслушать представителей Генштаба.

“В пятницу мы планируем провести комитет, сейчас мы решили снова пригласить представителей Генерального Штаба или других лиц и военнослужащих. Если будут военнослужащие, которые скажут, что владеют полной информацией, то он будет закрытым”, — добавил он.

Как сообщалось в УНН, утром 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи Новотошковское на Донбассе.

В результате боевых действий погиб один украинский защитник, еще четверо получили легкие ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что враждебная атака вблизи населенных пунктов Новотошковское, ореховое, Крымское, Хутор Вольный на Донбассе является попыткой сорвать мирный процесс.