Политика Самолет с эвакуированными сменил курс - вместо Борисполя сядет в Харькове

2020-02-20 09:25 468

Cамолет, который забрал из Ухани украинских и иностранных граждан, по пути в Киев изменил курс и направился в Харьков, куда должен сегодня прибыть глава МВД Арсен Аваков.

Сейчас кружит над Харьковом, а украинцев с борта предварительно поместят в санатории МВД в Полтавской области.

Напомним, сначала на табло в аэропорту "Борисполь" было указано, что самолет прибывает в 07:59, после этого его вообще сняли с табло. Но смотря на карты флай радаров видно, что самолет кружит над Харьковом и не может сесть за высокой туманности. После этого на табло снова появился этот рейс, но уже с таймингом прибытия в 08:18.

По данным СМИ, уже есть первая подтвержденная информация, что самолет сядет в международном аэропорту в Харькове. У главного выезда из аэропорта стоят 3 "скорых", дежурят спасатели.

Эвакуированных из Ухани украинцев предположительно повезут в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Однако официального подтверджения этому еще не прозвучало.