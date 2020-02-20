Политика К протестующим в Новые Санжары приехал Аваков

2020-02-20 16:45 249

Министр внутренних дел утром посетил аэропорт Борисполя, а позже приехал на Полтавщину, где разместят эвакуированных из Китая.

В поселок Новые Санжары Полтавской области, где протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая, в четверг, 20 февраля, приехла министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары. Глава МВД заверил: эвакуированные украинцы здоровые, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет", - написал он.

На месте также первый заместитель Авакова Сергей Яровой, глава ГСЧС Николай Чечеткин, начальник областной полиции Иван Выгивский.

Также Аваков пообщался с местными жителями, которые вышли на акцию протеста, пишет УНН.

"Эти люди, мы их взяли в особую ситуацию, они не в обычной ситуации. Мы считаем, у них риски больше были. Посмотрели – во всей стране 16 или 18 санаториев было, которые более-менее подходят. Выбрали этот… Я с сожалением обнаружил, что у нас нет в пустыне или на острове выделенной базы", - сказал министр.

Он объяснил людям, что украинские граждане почти две недели находились в своих домах в Китае и не выходили на улицу на фоне вспышки коронавируса, перед посадкой на самолет их дважды проверили.

"Ваш санаторий подходит, потому что он изолированый, в нем изолированная система канализации, мы полностью будем охранять", - добавил Аваков.

Также министр сообщил, что задержанных в ходе акции протеста выпишут административный протокол и отпустят.

"Есть несколько задержанных людей. Сейчас устанавливаются их личности, им выпишут административный протокол и, я так думаю, они будут дома. Я не вижу критических ситуаций. Позиция полиции очень простая - препятствовать действиям полиции противозаконно", - сказал министр.

На вопрос одного из местных "за что их били" Аваков ответил: "я видел, что полицейских били, а не наоборот".

В свою очередь председатель Полтавского облсовета Александр Биленький сообщил, что 21 февраля планирует собрать внеочередную сессию по ситуации в Новых Санжарах.

"Завтра на 10:00 созываю внеочередную сессию Полтавского областного совета относительно ситуации в Новых Санжарах. Ожидаем руководство Минздрава и другие компетентные службы, руководителей и депутатов общины", - написал он в Facebook.

Он отметил, что нужно исключить любые проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей.

Отметим, на данный момент колонна автобусов с эвакуированными находится в пути из Харькова в Новые Санжары.