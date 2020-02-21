Политика «Стыд на весь мир». Аваков заявил, что в Новых Санжарах десять полицейских получили тяжелые ранения

2020-02-20 23:00 132

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время столкновений в Новых Санжарах более десяти полицейских получили тяжелые ранения.

Об этом глава ведомства заявил во время брифинга в поселке.

Аваков выразил благодарность полиции за профессиональную работу и назвал события в Новых Санжарах одним из самых больших разочарований в его жизни.

«Разочарование в людях, в той морали. Это стыд на весь мир! Люди были 22 часов в пути и их здесь так встретили… Пусть каждый подумает об этом», — сказал он.

По словам Авакова, в Новых Санжарах «пьяные люди спекулировали на патриотических вещах».

«Люди мало думают о социуме. Многие вещи, которые были сегодня, то мне стыдно. Можно говорить, что власть плохая, могут не верить власти, но всегда надо оставаться человеком в сердце», — заявил Аваков.

20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и гражданами других стран (45 граждан Украины, изъявивших желание эвакуироваться, и 27 иностранных граждан).

Самолет дозаправился в Борисполе, а затем приземлился в аэропорту Харькова. Затем эвакуированных направили в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах (Полтавская область).

Решение о месте обсервации украинцев вызвало протесты местных жителей. В Новых Санжарах произошли столкновения местных жителей с полицией.

Полиция открыла два уголовных производства по факту событий в Новых Санжарах.

Ранее аналогичные протесты прошли и в Микулинцах Тернопольской области из-за слухов о возможном размещении эвакуированных из Китая.