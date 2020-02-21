Политика Премьер Гончарук уверяет, что эвакуированные граждане сейчас в полной безопасности

2020-02-21 15:36 144

Премьер Алексей Гончарук сообщил, что все украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из Китая и перевезли в санаторий в Полтавской области, находятся в безопасности под охраной Нацгвардии. 

Как указал Гончарук, безопасность на территории медцентра в Новых Санжарах обеспечивают 300 военнослужащих еще 100 нацгвардейцев находятся в резерве. Кроме того, полиция усилила патрулирование в регионе.

"Все эвакуированные люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди в полной безопасности", − подчеркнул премьер.

Чиновник добавил, что с эвакуированными остаются трое медицинских работников, которые сопровождали их во время полета. Также на месте обсервации будет еще один медик.

"Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут", − указал глава правительства.

При этом он отметил, что лично общался с эвакуированными и убедился, что у них есть все необходимое. 

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. Перемещение эвакуированных вызвало протесты в пгт Новые Санжары. Жители перекрыли дорогу и вступили в столкновения с полицейскими, много зарержанных, есть пострадавшие.

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