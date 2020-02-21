Политика Гончарук рассказал о провокациях в Новых Санжарах и дальнейших действиях

2020-02-21 11:13 192

Ситуация с эвакуированными из Китая украинскими гражданами находится под полным контролем правительства, уверяет премьер-министр Украины.

"Что касается провокаций местных жителей, которые не давали автобусам с людьми проехать на территорию медицинского центра. 9 правоохранителей получили ранения, 5 из них — средней тяжести. В двух автобусах, которые везли людей, разбитые окна. Полиция уже возбудила уголовные производства", - заявил глава правительства Алексей Гончарук.

По словам премьера, в истории Украины такая спецоперация происходит впервые.

"И изначально это мероприятие было тщательно подготовлено. Министр здравоохранения будет находиться вместе с гражданами, чтобы собственным примером показать, что все нормально и оснований для паники нет", - резюмировал Гончарук.

Напомним, вчера вечером в санаторий в поселке Новые Санжары в сопровождении полиции приехали автобусы с эвакуированными из Китая украинцами. Их забросали камнями. Силовики расчистили проезд через мост от протестующих, которые пытались заблокировать дорогу. Много задержанных, есть пострадавшие.

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