Экономика Tesla выиграла суд в Германии - под Берлином началась вырубка леса для нового завода

2020-02-21 20:33 138

Суд в Германии разрешил расчистку участка и вырубку леса на территории, предназначенной для строительства первого европейского завода американского производителя электромобилей Tesla.

Решение высшего административного суда Берлина и Бранденбурга, вынесенное окончательное и не подлежит обжалованию.

Несколькими днями ранее этот же суд распорядился временно приостановить расчистку участка. Теперь он отклонил жалобу активистов федерального экологического союза Зеленая лига. Судьи не нашли нарушений в том, что власти региона разрешили подготовительные строительные мероприятия.

Напомним, вырубка леса в Германии не разрешена вне периода гнездования птиц, который начинается 1 марта и длится до осени, поэтому лесозаготовительная техника прибыла на участок в середине февраля и приступила к работе.

Завод Tesla в муниципалитете Грюнхайде в федеральной земле Бранденбург должен заработать с лета 2021 года. Ожидается, что ежегодно там будут выпускать 150 тысяч электромобилей Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен вырасти до 500 тысяч единиц в год.

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Экономика

Tesla выиграла суд в Германии - под Берлином началась вырубка леса для нового завода 2020-02-21 20:33 138
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