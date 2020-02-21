Политика Аваков назвал число украинцев, въехавших из Китая с начала эпидемии вируса

2020-02-22 10:00 129



Глава МВД заявил, что все въехавшие прошли контроль и обследования

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с начала эпидемии коронавируса в Украину из Китая выехали семь тысяч человек. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина".

По его словам, каждый из вернувшихся проходил контроль.

"С момента начала кризиса опосредованно из Китая въехали в Украину 7 тысяч человек. Это студенты, те, кто сами возвращались. Те, кто пробирался через Франкфурт, через другие страны. Каждый из них проходил контроль: измеряли температуру, у них брали телефоны и адреса, с ними созванивались раз в три дня", - отметил министр.

Аваков сообщил, что на сегодня за все время было только три подозрения.

"Два - в Николаеве и один в Киеве. Когда немного поднималась температура. Слава богу, это оказались обычные простудные заболевания", - добавил глава МВД и подчеркнул, что на сегодня в Украине нет ни одного заболевшего коронавирусом.

Напомним, в Брянске оставили на карантине 13 украинцев. Так, в РФ гражданку Китая, ехавшую в поезде "Киев - Москва", из-за подозрения на заражение коронавирусом сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу. При этом остальных пассажиров вагона, где ехала женщина, направили на карантин в Брянскую городскую больницу. Всего на карантине находится 21 человек, из них 13 украинцев.