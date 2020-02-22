Политика В Южной Корее заболеваемость коронавирусом за сутки возросла, в Китае - снизилась

2020-02-22 15:00 183

 

В субботу, 22 февраля, было объявлено, что Китай сообщил о снижении числа новых заражений коронавирусом - с 889 днем ранее до 397. При этом растет заболеваемость в Южной Корее, передает South Cnina Morning Post.

Национальная комиссия здравоохранения заявила, что еще 109 человек погибли на материковом Китае, в результате чего число погибших достигло 2345 человек. Всего в стране зарегистрировано 76 288 случаев заражения вирусом. Комиссия также заявила, что в пятницу из больницы было выписано 2 393 пациента, из которых 20 659 вылечились.

Тем временем в Южной Корее резко возросли коронавирусные инфекции, и власти сообщили о шестикратном росте числа случаев вирусного заболевания за четыре дня.

Так, в субботу Южная Корея сообщила о 142 новых случаях нового коронавируса, в результате чего общее количество в этой стране достигло 346. Два южнокорейских пациента с коронавирусом, у которых была пневмония, скончались в начале этой недели, но органы здравоохранения заявили, что вспышка все еще "управляема".

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