Политика Эвакуированной в Новых Санжарах резко стало плохо: медики быстро отреагировали

2020-02-23 13:22 612

Иностранку, у которой появились боли в животе, обследовали, ей назначили лечение, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что женщина остается в обсервации в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.



22 февраля в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области у одной из иностранок, эвакуированных вместе с украинцами из эпицентра вспышки коронавируса в Китае, появились боли в животе, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, который сейчас работает в оперативном штабе Полтавской области, после консультации медиков со специализированным профильным областным специалистом в "Новые Санжары" приехали специалисты, которые провели осмотр пациентки.

"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм", – сказал он.

Врачи установили, что у иностранки обострение хронической гастроэнтерологической болезни, ей назначили лечение и диетическое меню. Пациентка остается в обсервации.

"Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваем, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет. Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний", – сообщили в Минздраве.

Эвакуированные находятся под постоянным наблюдением врачей, подчеркнули в ведомстве.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К 23 февраля инфицированы более 78 тыс. человек в 28 странах мира. Большинство заболевших – 76 936 человек – жители Китая. В КНР от коронавируса, скончалось 2442 человека, более 22 тыс. прошли лечение и выписаны из больниц.

Украина 20 февраля эвакуировала из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили в обсервацию в медцентр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

На данный момент в Украине не подтверждено ни одного случая заражения. Коронавирусная инфекция была диагностирована у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.