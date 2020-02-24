Политика Минсоцполитики назвало средний размер субсидий и льгот в Украине

2020-02-24 19:30 168

 

В декабре 2019 года средний размер субсидии составил около 1200 грн, бюджет 2020 года предусматривает на субсидии на 1 млрд грн больше, чем прошлогодний. Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине составляет около 1200 грн. Об этом 21 февраля написала в Facebook министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

"В 2019 году мы упростили условия получения субсидий для некоторых категорий населения и в декабре 2019 года средний размер субсидии составил около 1200 грн", – сообщила она.

Соколовская призвала не верить сообщениям об уменьшении объема средств на программу субсидий.

"В бюджете на 2020 год предусмотрено 47,6 млрд грн на выплату льгот и субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Если сравнивать с цифрами 2019 года, то в предыдущем году на это было направлено 46,4 млрд грн. То есть мы фактически заложили больше денег, чем было потреблено в предыдущем году. Это было сделано для того, чтобы субсидий хватило всем, кто в них нуждается", – отметила министр.

По ее словам, программой монетизации льгот в Украине воспользовались 1,8 млн человек.

"За счет монетизации мы уменьшили манипуляции с начислениями льгот предприятиями-поставщиками услуг, и средний размер льготы в 2019 году составлял 750 грн", – написала глава ведомства.

По состоянию на декабрь 2019 года субсидии получали 3,3 млн украинских домохозяйств, а льготы – 1,8 млн домохозяйств, проинформировали в Минсоцполитики.

Решение о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме Кабмин принял 27 декабря 2018 года.

В Украине субсидию назначают на год – с мая текущего года до мая следующего года. Размер пособия рассчитывается отдельно на летний и зимний периоды. Для оформления субсидии необходимо предоставить два документа: заявление и декларацию о доходах.

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