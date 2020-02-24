Политика Зачем уволят учителей-пенсионеров: в Минобразования дали ответ

2020-02-24 21:30 63

В средней школе попытаются создать более сбалансированную возрастную структуру

В середине января 2020-го Верховная Рада приняла закон "О среднем общем образовании", согласно которому, учителей, которые получают пенсию и продолжают работать, уволят и наймут заново. Вместо бессрочных трудовых договоров с педагогами в возрасте подпишут срочные контракты на один-три года. Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Заместитель министра образования Любомира Мандзий говорит, что одна из целей закона – дать возможность молодежи получить работу в школе.

"Проект закона Украины "О полном общем среднем образовании" предусматривает перевод на контракты, а не увольнение всех педагогических сотрудников учреждений общего среднего образования, которым выплачивается пенсия по возрасту. Законная цель – создать более сбалансированную возрастную структуру школы, что облегчает доступ молодых учителей к профессии", – отметила Любомира Мандзий.