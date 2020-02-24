Политика Российские оккупанты готовят новое вторжение, в разведке бьют тревогу: "боевики начали..."

2020-02-24 22:00 2244

 

Российские оккупанты снова начали готовиться к атакам и провокациям на Донбассе

В частности, оккупанты интенсивно начали укреплять позиции своей артиллерии и проводить учения для отработки ударов по позициям Объединенных сил.

Такое сообщение сделали на сайте Министерства обороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.

В сообщении уточняется, что командование российских оккупационных войск наращивает подготовку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК к активизации боевых действий.

Противник увеличил интенсивность тренировок артиллерийских подразделений по отработке нанесения ударов по уточненным целям в глубине обороны ОС и огневой поддержке своих передовых подразделений в условиях обострения обстановки.

Кроме того, российские оккупанты оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок (САУ) и танков, а также создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов в районах передовых позиций.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

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