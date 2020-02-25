Политика Впервые за восемь лет: РФ назначила торгового представителя в Украине

2020-02-25 17:00 177

 

Российская Федерация назначила постоянного торгового представителя в Украине. Соответствующее распоряжение российского правительства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно обнародованным данным, на должность назначили Андрея Бабко, который с 2013 года являлся российским торгпредом в Армении.

Стоит отметить, что должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С того времени обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

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