Политика Впервые за восемь лет: РФ назначила торгового представителя в Украине

2020-02-25 17:00 177

Российская Федерация назначила постоянного торгового представителя в Украине. Соответствующее распоряжение российского правительства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно обнародованным данным, на должность назначили Андрея Бабко, который с 2013 года являлся российским торгпредом в Армении.

Стоит отметить, что должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С того времени обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.