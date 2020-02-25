Политика Россия решила построить новую дорогу к оккупированному Крыму

2020-02-25 21:00 312

 

В России решили построить новую дорогу от Краснодара до Крымского моста за 1,5 млрд долларов.

Росавтодор объявил конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали. Контракт планируется заключить до конца марта. Сообщение о тендере размещено на сайте госзакупок РФ.

На строительство 68 км дороги выделят 59,2 млрд рублей (около 900 млн долларов). Вся протяженность трассы составит 119 км и обойдется в сумму около 1,5 млрд долларов.

Новая автомагистраль "должна стать главной дорогой Краснодарского края", - пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Росавтодору.

"Ведомости" также создали карту, согласно которой первый участок трассы пройдет от хутора Белый, где находятся развязки дорог Краснодар-Керчь и Новороссийск-Керчь, до развязки А-289 и дороги из Славянск-на-Кубани в Крымск. Этот участок планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году. Второй участок дороги достроят до будущего Дальнего западного обхода Краснодара.

К слову, в сообщении говорится, что с учетом новой трассы российское правительство потратит на дороги в оккупированный Крым более 500 млрд рублей (7,5 млрд долларов).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Нужно будет закрыть границу: в Украине сделали тревожное заявление про коронавирус в России

2020-02-20 22:15 22431

Россия втрое увеличила военный потенциал у границ Украины - разведка

2020-02-18 12:30 606

В Нафтогазе рассказали, сколько потеряли из-за аннексии Крыма

2020-02-17 22:00 777

Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму

2020-02-16 14:30 1044

Еще новости в разделе "Политика"

В СНБО назвали количество жителей ОРДЛО с российскими паспортами

2020-02-25 22:00 240

Россия решила построить новую дорогу к оккупированному Крыму

2020-02-25 21:00 312

В Италии назвали причину вспышки коронавируса в стране

2020-02-25 20:30 369

Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплат из-за задолженностей шахтерам

2020-02-25 19:30 300
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В СНБО назвали количество жителей ОРДЛО с российскими паспортами 2020-02-25 22:00 240
Россия решила построить новую дорогу к оккупированному Крыму 2020-02-25 21:00 312
В Италии назвали причину вспышки коронавируса в стране 2020-02-25 20:30 369
Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплат из-за задолженностей шахтерам 2020-02-25 19:30 300

Лента

23:30 Китайский ученый первым принял вакцину против коронавируса, которую сам и разработал
23:00 Коронавирус расползается по Европе: к Австрии и Хорватии "присоединились" новые страны
22:30 Вспышка коронавируса в Италии набирает обороты
22:00 В СНБО назвали количество жителей ОРДЛО с российскими паспортами
21:30 Рухани назвал коронавирус менее опасным, чем грипп
21:00 Россия решила построить новую дорогу к оккупированному Крыму
20:30 В Италии назвали причину вспышки коронавируса в стране
20:00 Бой Фьюри – Джошуа: обнародован фантастический гонорар боксеров
19:30 Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплат из-за задолженностей шахтерам
19:00 Смертельный коронавирус из Китая атаковал еще две страны в Европе: что известно