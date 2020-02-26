Политика Следствие засекретило личности свидетелей по делу о крушении Boeing на Донбассе

2020-02-27 08:40 396

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности, сообщил телеканал NOS со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Отмечается, что имена и фамилии 12 свидетелей, вероятно, будут анонимными из-за "значительных рисков". Еще для одного свидетеля просьба сохранить в тайне личность пока была отклонена.

В имеющимся у канала списке свидетелей под номерами с буквой V, которые нуждаются в анонимности, прописан знак X.

Напомним, 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем фигурантам дела о крушении МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Также сообщалось, что у следствия есть свидетель запуска ракеты по самолету.