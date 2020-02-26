Политика Гончарук прокомментировал слухи о своей отставке

2020-02-26 18:00 204

 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что никаких заявлений об отставке не писал. Также он подчеркнул, что не обсуждал данный вопрос в последнее время с президентом Владимиром Зеленским.

"Я сколько себя помню, меня увольняют. Правительство работает в нормальном режиме, каждый день наступаем на хвост какой-нибудь коррупционной лавочке… Никаких заявлений я не писал, с президентом не обсуждал", - заявил премьер.

Также он подчеркнул, что действительно встречался с вице-премьером времен Януковичем Сергеем Тигипко. При этом Гончарук заявил, что провел беседы со многими людьми для усиления штата Кабинета министров.

"С господином Тигипко виделся, встречался…, посмотрел около 20 человек для усиления Кабмина советниками, людьми, которые понимают, что такое промышленность", - объяснил Гончарук.

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