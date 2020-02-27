Политика Эвакуации украинцев из-за коронавируса в Италии не будет, - консульская служба МИД

2020-02-27 14:12 210

Департамент консульской службы МИД сообщает, что речь об эвакуации украинцев из Италии пока не идет. Об этом сообщил начальник консульской службы МИД Максим Коваленко.

"На данный момент об эвакуации из Италии (украинцев) речь не идет", - сказал дипломат, передают "Українські Новини".

По его словам, все просьбы граждан Украины учитываются. Консульская служба находится на постоянной связи с находящимися за границей, в том числе и в Италии, украинцами.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии. В Министерстве здравоохранения пока эту информацию не подтвердили. По словам министра Скалецкой, украинка ждет переподтверждение из римской клиники.

На данный момент в мире зафиксировано 82 164 зараженных на Covid-19, из них 2801 случаев закончились летально. Вылечились - 32 897 человек.