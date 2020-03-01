Политика Индексация пенсий с 1 марта. Кому повысят выплаты

2020-03-01 12:00 624

Индексация не коснется работающих пенсионеров - им повысят выплаты с 1 апреля

С 1 марта 2020 года многим украинским пенсионерам могут поднять пенсии - их должны автоматически проиндексировать.

Кому повысят выплаты, а чьи пенсии останутся на прежнем уровне, рассказывает НВ.

Что такое индексация пенсий в Украине

С прошлого года в Украине проводят автоматическую индексацию пенсий - с учетом роста инфляции и увеличения средней зарплаты в прошлом году. Впервые пенсии повысили таким образом еще при предыдущем правительстве, 1 марта 2019 года. Тогда повышенные выплаты получили около 10,3 млн пенсионеров - примерно на 15%.

В нынешнем году, как ожидается, пенсии также будут проиндексированы с 1 марта.

«Для пересчета пенсий не нужно принимать отдельных решений правительства или парламента, - говорилось в прошлогоднем разъяснении Кабмина Владимир Гройсман. - То есть в следующий раз пенсии осовременят с 1 марта 2020 года».

Сумма повышения рассчитывается по следующей формуле: 50% показателя инфляции 2019 года (4,2% - то есть половина составит около 2,1%) + 50% роста средней зарплаты за прошлый год (почти на 19% - то есть половина составит около 8,5 %).

Итак, в сумме пенсии вырастут примерно на 11%.

Кому и как повысят пенсии с 1 марта 2020 года

Всего на повышение выплат с 1 марта могут рассчитывать те, кто получает пенсии:

- по возрасту;

- по инвалидности;

- по случаю потери кормильца;

- по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Кого не касается индексация

Однако ряд категорий пенсионеров не относится к тем, чьи пенсии индексируют. По оценкам Пенсионного фонда, без повышения останутся около 3,5 млн пенсионеров. Среди них:

госслужащие;

работающие пенсионеры;

получатели социальных пенсий (те, кому государство назначило минимальные выплаты из-за недостатка страхового стажа для выплаты пенсии по возрасту - им пересмотрят пенсии отдельно в зависимости от роста прожиточного минимума);

те, кому выплачивают специальные пенсии (например, бывшие судьи и прокуроры)

пенсионеры, которые получают максимальные пенсии;

те, кому выплаты впервые назначили в 2019 и 2020 годах;

пенсионеры-ученые.

При этом если после индексации других пенсий у кого из этих категорий пенсия окажется ниже аналогичных выплат по возрасту, то ему также перечислят выплаты.

А пенсионерам, которые работают, пенсии пересчитают индивидуально с 1 апреля 2020 года. Однако только в том случае, если они проработали официально не менее двух лет после назначения пенсии.