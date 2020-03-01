Индексация пенсий с 1 марта. Кому повысят выплаты

Индексация не коснется работающих пенсионеров - им повысят выплаты с 1 апреля
С 1 марта 2020 года многим украинским пенсионерам могут поднять пенсии - их должны автоматически проиндексировать.
Кому повысят выплаты, а чьи пенсии останутся на прежнем уровне, рассказывает НВ.
Что такое индексация пенсий в Украине
С прошлого года в Украине проводят автоматическую индексацию пенсий - с учетом роста инфляции и увеличения средней зарплаты в прошлом году. Впервые пенсии повысили таким образом еще при предыдущем правительстве, 1 марта 2019 года. Тогда повышенные выплаты получили около 10,3 млн пенсионеров - примерно на 15%.
В нынешнем году, как ожидается, пенсии также будут проиндексированы с 1 марта.
«Для пересчета пенсий не нужно принимать отдельных решений правительства или парламента, - говорилось в прошлогоднем разъяснении Кабмина Владимир Гройсман. - То есть в следующий раз пенсии осовременят с 1 марта 2020 года».
Сумма повышения рассчитывается по следующей формуле: 50% показателя инфляции 2019 года (4,2% - то есть половина составит около 2,1%) + 50% роста средней зарплаты за прошлый год (почти на 19% - то есть половина составит около 8,5 %).
Итак, в сумме пенсии вырастут примерно на 11%.
Кому и как повысят пенсии с 1 марта 2020 года
Всего на повышение выплат с 1 марта могут рассчитывать те, кто получает пенсии:
- по возрасту;
- по инвалидности;
- по случаю потери кормильца;
- по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).
Кого не касается индексация
Однако ряд категорий пенсионеров не относится к тем, чьи пенсии индексируют. По оценкам Пенсионного фонда, без повышения останутся около 3,5 млн пенсионеров. Среди них:
госслужащие;
работающие пенсионеры;
получатели социальных пенсий (те, кому государство назначило минимальные выплаты из-за недостатка страхового стажа для выплаты пенсии по возрасту - им пересмотрят пенсии отдельно в зависимости от роста прожиточного минимума);
те, кому выплачивают специальные пенсии (например, бывшие судьи и прокуроры)
пенсионеры, которые получают максимальные пенсии;
те, кому выплаты впервые назначили в 2019 и 2020 годах;
пенсионеры-ученые.
При этом если после индексации других пенсий у кого из этих категорий пенсия окажется ниже аналогичных выплат по возрасту, то ему также перечислят выплаты.
А пенсионерам, которые работают, пенсии пересчитают индивидуально с 1 апреля 2020 года. Однако только в том случае, если они проработали официально не менее двух лет после назначения пенсии.