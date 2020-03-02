Политика Гончарук пригрозил украинцам, которые отказываются честно платить налоги

2020-03-02 17:00 147

 

Премьер-министр Алексей Гончарук пригрозил украинцам, которые отказываются честно платить налоги. Соответствующее видео глава Кабмина опубликовал в своем Telegram-канале.

"Идея очень проста. Украинское правительство, украинское государство должны защищать бизнес, который работает "в белую", честно", - жестко заявил премьер в своем видео.

Гончарук также добавил, что те, кто нечестно платит налоги, должны встречать очень жесткое сопротивление со стороны государства.

"Каждого из таких "хитрецов" мы обнаружим, и работать им точно будет не комфортно", - резюмировал премьер-министр.

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