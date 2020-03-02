Политика Интерпол решил пересмотреть запрос РФ по Мельничуку - Аваков

2020-03-02 17:30 123

Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции после обращения ее представительства в Украине решил пересмотреть запрос России об объявлении в розыск и задержании бывшего депутата Верховной Рады и бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст.3 устава Интерпола. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Также он обратился к генсекретарю Интерпола Юргену Штоку о необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотребления Россией своими правами как члена этой организации.

В МВД считают, что российские правоохранители уже неоднократно злоупотребляли инструментами Интерпола для преследования по политическим мотивам граждан Украины, в частности Анатолия Гриценко, Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова, Игоря Мазура и других.

Ведомство отмечает, что благодаря своевременному вмешательству Нацполиции удалось предупредить незаконное ограничение прав около 30 украинцев, разыскиваемых Россией на территории других стран

Случай же с Мельничуком МВД считает провокацией, а обвинения его в якобы причастности к убийству в апреле 2014 года в Ростовской области России - сфабрикованными.

В министерстве надеются, Мельничук сможет вернуться домой. Отмечается, что для этого идет активная работа по дипломатическим каналам.