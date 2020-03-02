Украинцам вернут бесплатное телевидение

С 16 марта украинские телеканалы, которые недавно закодировали и стали платными для пользователей спутниковых тарелок, снова будут доступными.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
«Глава государства и представители медиагруппы договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан», — заявили в ОП.
Также в Офисе президента отметили, что эти международные версии каналов будут максимально приближены к версиям для внутреннего потребителя.
«Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом», — обратился Зеленский к представителям медиагрупп.
Четыре медиагруппы начали кодировать спутниковый сигнал своих телеканалов 29 января. Зеленский напомнил представителям каналов, что этот вопрос касается не только бизнеса, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины.
Он добавил, что из-за кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.
Президент напомнил, что во многих регионах, особенно у линии разграничения, альтернативой закодированным каналам стало российское телевидение.
Зеленский пригрозил, что СНБО может своим решением ввести мораторий на кодирование, но это не решит всех проблем.