Политика Украинцам вернут бесплатное телевидение

2020-03-02 18:00 75

С 16 марта украинские телеканалы, которые недавно закодировали и стали платными для пользователей спутниковых тарелок, снова будут доступными.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Глава государства и представители медиагруппы договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан», — заявили в ОП.

Также в Офисе президента отметили, что эти международные версии каналов будут максимально приближены к версиям для внутреннего потребителя.

«Мы вас очень просим, ​​чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом», — обратился Зеленский к представителям медиагрупп.

Четыре медиагруппы начали кодировать спутниковый сигнал своих телеканалов 29 января. Зеленский напомнил представителям каналов, что этот вопрос касается не только бизнеса, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины.

Он добавил, что из-за кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.

Президент напомнил, что во многих регионах, особенно у линии разграничения, альтернативой закодированным каналам стало российское телевидение.

Зеленский пригрозил, что СНБО может своим решением ввести мораторий на кодирование, но это не решит всех проблем.