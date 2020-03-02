Политика Будет весело: Богдан нашел себе новую "старую" работу

2020-03-02 21:30 303

 

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который в феврале после отставки отдыхал на Сейшелах, решил вернуться к адвокатской деятельности.

Об этом свидетельствует информация в Едином реестре адвокатов Украины.

Так, Андрей Богдан временно прекращал адвокатскую практику 22 мая 2019 года, после назначения его главой Офиса президента. А вскоре после увольнения, 25 февраля 2020-го, на основании заявления его право на занятие адвокатской деятельностью было возобновлено.

"Всем привет. Возобновил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!!!" - написал Андрей Богдан на своей странице в Facebook и опубликовал выписку из реестра.

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