Политика В Европарламенте отменили все мероприятия в рамках Украинской недели

2020-03-03 15:45 135

Украинской недели в Европейском парламенте, запланированная на 3-5 марта, не состоится. Об этом сообщили в представительстве Украины при Европейском Союзе.

Мероприятия переносятся на неопределенный срок. Это связано с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

"Мы благодарны за интерес к мероприятиям, которые мы планировали для вас в рамках Украинской недели. Как только ограничения будут отменены, наша команда будет прорабатывать новые возможности для проведения Украинской Недели в Европейском Парламенте, о чем мы обязательно будем информировать вас дополнительно", - говорится в сообщении.

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