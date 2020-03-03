Политика видео «Вскоре лишатся головы» - Эрдоган сделал последнее предупреждение Москве

2020-03-04 08:11 5649

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к России и Ирану по Сирии.

«Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии», - заявил глава турецкого государства в понедельник в Анкаре.

Президент подчеркнул, что Турция демонстрирует силу тем, кто считал за слабость чувствительность Анкары в вопросе предотвращения кровопролития.

«Турция в своих действиях основывается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Турция показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением», - сказал Эрдоган.

Комментируя ход операции "Весенний щит", турецкий лидер подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, - это лишь начало.

Президент Турции предупредил, что если сторонники Башара Асада не отойдут за линию зоны деэскалации, определенную сочинскими договоренностями, то «вскоре лишатся головы».

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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Верховная Рада рассматривает отставку премьер-министра Алексея Гончарука - ОНЛАЙН 04.03.2020 2020-03-04 09:13 771
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