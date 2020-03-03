Политика Установлен "потолок" зарплат главам госкомпаний

2020-03-03 20:00 375

 

Руководителям государственных предприятий разрешили платить не более 1,25 млн гривен в месяц.

Правительство ограничило зарплату глав госпредприятий 1,25 млн гривен. Об этом говорится в постановлении Кабмина №141 от 5 февраля, которое опубликовано в Урядовом курьере.

Этим документом Кабмин также пересмотрел условия выплат членам наблюдательных советов, привязав их потолок к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала: от 5 з/п при выручке госкомпании до 1 млрд грн в год до 22 з/п при выручке свыше 20 млрд грн в год.

Ранее годовые выплаты членам набсовета были ограничены 548 тыс. грн (45,7 тыс. грн в месяц) при выручке до 949 млн грн в год до 6,328 млн грн (527 тыс. грн в год) при выручке от 31,64 млрд грн в год.

Помимо этого, правительство убрало 10% доплату членам набсоветов за участие в работе комитетов.

Также правительство рекомендовало госорганам и набсоветам пересмотреть контракты с руководителями госкомпаний и членами набсовета, заключенные до вступления в силу настоящего постановления.

Ранее сообщалось, что правительство планирует сменить руководство стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго, и обновить их наблюдательные советы.

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