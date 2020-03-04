Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Верховная Рада рассматривает отставку премьер-министра Алексея Гончарука - ОНЛАЙН 04.03.2020

2020-03-04 09:13 771

На сегодняшнем заседании парламент рассматривает отставку премьера. Ранее в президентской политсиле Слуга народа сообщили, что решение по увольнению Алексея Гончарука уже принято и согласовано.

Более того, у Зеленского даже определились с кандидатурой нового главы Кабмина. Заменит Гончарука 44-летний Денис Шмыгаль, экс-губернатор Ивано-Франковской области ровно месяц назад был назначен вице-премьером.

Сегодня комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства решил рекомендовать парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Также нардепы обнародовали фотокопию заявления Гончарука, датированного вчерашним числом - 03.03.2020.

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