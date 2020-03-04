Политика В Раду внесли проект постановления №3158 об отставке премьера Гончарука

2020-03-04 12:19 111

В Верховную Раду внесен проект постановления №3158 Об отставке премьер-министра Украины Гончарука А.В.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича", - указано в документе.

Ранее сегодня парламентский комитет организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку Гончарука. Его заявление опубликовал один из нардепов Слуги народа.

Напомним, сегодня Рада соберется по просьбе президента, чтобы рассмотреть несколько проектов законов и о Кабмине. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Отставку Гончарука и, возможно, некоторых министров рассмотрят на вечернем заседании парламента.

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