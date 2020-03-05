Политика Совет ЕС продлил санкции против беглого непрезидента Януковича

2020-03-05 14:12 75

Совет Евросоюза продлил на год санкции против беглого непрезидента Украины Виктора Януковича и еще 9 человек из его окружения. 

"Совет принял решение продлить на год до 6 марта 2021 года решение о замораживании активов в отношении 10 физических лиц, ответственных за нецелевое использование украинских государственных средств. Запретительные меры в отношении двух лиц не были продлены", -  говорится в заявлении на сайте Совета ЕС в четверг, 5 марта.

Исключенными из санкционного списка являются бывшие премьер-министр Николай Азаров и министр энергетики Эдуард Ставицкий.

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