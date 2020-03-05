В Украине Генпрокурором могут назначить женщину: названо имя

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова рассматривается в качестве кандидата на должность генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки. Об этом журналисту УНН сообщил информированный источник.
"Ирину Венедиктову рассматривают как кандидата на должность генерального прокурора Украины", - сообщил источник.
Напомним, сегодня, 5 марта, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапци.
Также, Разумков рассказал, сколько продлится заседание о выражении недоверия Рябошапке.
Как сообщалось ранее, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал рассмотреть на пленарном заседании Верховной Рады проект постановления о выражении недоверия Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.