Политика В Украине Генпрокурором могут назначить женщину: названо имя

2020-03-05 17:30 96

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова рассматривается в качестве кандидата на должность генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки. Об этом журналисту УНН сообщил информированный источник.

"Ирину Венедиктову рассматривают как кандидата на должность генерального прокурора Украины", - сообщил источник.

Напомним, сегодня, 5 марта, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапци.

Также, Разумков рассказал, сколько продлится заседание о выражении недоверия Рябошапке.

Как сообщалось ранее, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал рассмотреть на пленарном заседании Верховной Рады проект постановления о выражении недоверия Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.