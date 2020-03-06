Новый премьер Шмыгаль рассказал, когда можно ждать индексации пенсий

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал провести индексацию пенсий в 2020 году. Об этом он заявил в эфире 1+1.
"Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году. Надо взять и посмотреть, чем мы владеем в бюджете, и мы начали это делать уже сегодня. Я не буду врать, что уже завтра мы проиндексируем пенсии, но мы сделаем это в этом году", − подчеркнул глава Кабмина.
По его словам, правительство найдет средства в бюджете для решения "этического вопроса перед людьми, которые трудовой жизнью заслужили пенсии".
Напомним, индексацию пенсий в Украине отложили до октября 2020 года, хотя обещали провести в марте.