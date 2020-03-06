Политика Стала известна точная дата и цель визита президента Польши в Харьков

2020-03-06 14:45 108

Польский лидер Анджей Дуда 13 апреля планирует прибыть в Харьков и почтить память жертв Катынской трагедии.

Как сообщил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский, торжества по чествованию жертв Катынского преступления состоятся на площади Пилсудского в центре Варшавы. Тогда будет зачитаны фамилии всех жертв Катынской трагедии.

"Президент 13 апреля в Харькове, ведь там также есть Катынское кладбище. Он будет в Харькове, поскольку преступления совершались в нескольких, по крайней мере четырех местах", - отметил Глинский.

Информацию о возможном визите Дуды в Харьков пока не подтвердил представитель президента РП Блажей Спыхальский. Он отметил, что детали участия президента в мероприятиях по 80-летия Катынского преступления будут обнародованы во время пресс конференции на следующей неделе.