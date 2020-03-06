Политика Премьер Шмыгаль пояснил, как будет решаться вопрос продажи земли иностранцам

2020-03-06 13:12 69

Новоназначенный премьер Денис Шмыгаль считает, что возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме.

"Возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно и только на референдуме всеукраинском", - заявил глава правительства в эфире украинского телеканала.

При этом премьер подчеркнул, что у украинцев должно быть право и возможность распоряжаться своей землей.

"Что касается вопроса о возможности продажи государственной земли, то это вопрос дискуссии в парламенте", - отметил премьер.