Политика Премьер Шмыгаль пояснил, как будет решаться вопрос продажи земли иностранцам

2020-03-06 13:12 69

Новоназначенный премьер Денис Шмыгаль считает, что возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме. 

"Возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно и только на референдуме всеукраинском", - заявил глава правительства в эфире украинского телеканала.

При этом премьер подчеркнул, что у украинцев должно быть право и возможность распоряжаться своей землей.

"Что касается вопроса о возможности продажи государственной земли, то это вопрос дискуссии в парламенте", - отметил премьер.

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