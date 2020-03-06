Политика Премьер Шмыгаль рассказал, что будет с начатой Супрун реформой медицины

2020-03-06 15:37 195

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что новое правительство не планирует сворачивать медицинскую реформу, начатую Ульяной Супрун.

"Мы прошли довольно большой путь. Мы находимся сегодня процентов на 80 от завершения этой реформы и получения результата. Поэтому разворот ... когда мы переплываем реку и проплыли 80% уже к берегу и принимать решения разворачиваться назад, или доплыть до конца, преодолеть эти 20% которых осталось. Конечно надо завершать реформу", - заявил премьер в эфире украинского ТВ.

Также глава правительства отметил, что сейчас вопрос не в том, продолжать ли реформу, а как ее продолжать. Он отметил, что общее видение этого процесса с новым министром здравоохранения Ильей Емцем.

В свою очередь Илья Емец заявил, что медицинская система должна быть реформирована. Он отметил, что начатую реформу уже не остановить.

Новый глава Минздрава признает, что он должен осуществить эволюцию реформы, чтобы ею были довольны и врачи, и пациенты. Он заверил, что Национальная служба здоровья не будет отменена, но будет изменена.