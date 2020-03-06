Политика Жить в кредит не прекратим! Новый премьер признал, что снова будем брать деньги у МВФ

2020-03-06 20:33 150

Новый Кабинет министров продолжит взвешенную фискальную политику и сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины. 

"Смена правительства означает, что мы хотим еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины. Достижения долгосрочного благосостояния граждан и устойчивый экономический рост - это наша общая цель", - сообщил новый премьер Денис Шмигаль в своем Facebook.

Шмыгаль уверяет, что правительство готово принять новые вызовы и активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.

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